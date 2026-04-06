البرلمان العراقي يحدد جلسة الأربعاء موعداً أخيراً لحسم لجانه

شفق نيوز- بغداد

صوّت مجلس النواب العراقي، يوم الاثنين، على تشكيل ثلاث لجان نيابية، قبل أن يرفع جلسته إلى يوم الأربعاء المقبل.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن البرلمان صوّت في جلسته التي عقدت اليوم، على أعضاء لجنة الزراعة والموارد المائية والأهوار والبيئة، ولجنة الكهرباء والطاقة، إضافة إلى لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين.

وجاءت أسماء لجنة الزراعة والموارد المائية والأهوار والبيئة على النحو التالي: إحسان تعبان، عبد الهادي الحسناوي، فالح الخزعلي، محسن المندلاوي، باريز إسماعيل، أحلام رمضان، وأزهار حميد السدران.

بينما كانت أسماء لجنة الكهرباء والطاقة كل من: رحيمة حسن، عبد المنعم فارس، حسن محمد الأسدي، سعد شاكر عزيز، زهراء لقمان، رياض عداي عبود، وفاء حسين سلمان، أحمد رشيد السلماني، فلاح سعيد جرمط، وليد خالد الدراجي، هند العباسي، نور الجحيشي، آلاء سلمان، وسروه قادر.

في حين تكونت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين من: حسين البطاط، أحمد الموسوي، حبيب الحلاوي، ثابت العباسي، كوا ميرو خالد، وبراكو شيركو فاتح.

وأضاف البيان، أن الجلسة رقم (15) من الدورة الانتخابية السادسة للسنة التشريعية الأولى الفصل التشريعي الأول شهدت استكمال التصويت على أعضاء هذه اللجان.

وقرر مجلس النواب، في ختام أعمال الجلسة، رفعها إلى يوم الأربعاء المقبل.

بدوره، قال النائب عن كتلة الإعمار والتنمية عباس احيال لوكالة شفق نيوز، إن رئاسة مجلس النواب ابلغت رؤساء الكتل السياسية بتحديد جلسة يوم الأربعاء المقبل آخر موعدا لحسم اللجان المتبقية، وفي حال عدم استكمالها من قبل رؤساء الكتل فإن رئاسة المجلس سيكون لها رأي آخر في الجلسة المقبلة.