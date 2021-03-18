البرلمان العراقي يصوت على تعديل قانون المحكمة الاتحادية

شفق نيوز/ صوت مجلس النواب (البرلمان) العراقي، الخميس، على تعديل قانون المحكمة الاتحادية بأغلبية عدد أعضائه بعدما فشل في حشد الدعم اللازم لتمرير قانون جديد للمحكمة.

وجرى التصويت على تعديل المادة الثالثة ومادة جديدة من قانون التعديل الاول (الامر رقــــــم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥م) من قانون المحكمة الاتحادية العليا، وفق بيان للمجلس.

وتم تمرير التعديل بأغلبية الأصوات خلال الجلسة التي حضرها ٢٠٤ نائبا من أصل ٣٢٩، وذلك وسط مقاطعة النواب الكورد وممثلي الأقليات.

وقال النائب عن كتلة الأمل الكوردية مثنى امين، لوكالة شفق نيوز، إن "الكتل الكوردية قاطعت جلسة التصويت على قانون المحكمة الاتحادية لأنه لم يؤخذ برأيها ولا وجهة نظرها".

واضاف، "نريد ضمانات ان لا تستغل المحكمة الاتحادية في القضايا التي تخص الحقوق للدستورية للكورد، وأن لا تكون منحازة لطرف او طائفة معينة".

ويأتي التصويت على تعديل القانون بعدما فشلت الكتل السياسية في التوافق بشأن مشروع قانون المحكمة الاتحادية الجديد، إذ يتطلب تشريعه حضور ثلثي عدد أعضاء البرلمان.

وخلال الفترة الماضية، صوت البرلمان على تمرير 21 مادة من مشروع قانون المحكمة الاتحادية الجديد، وكانت الخلافات تدور بشأن ثلاثة مواد لم تتوصل القوى السياسية إلى توافق بشأنها.

وتركزت الخلافات حول منح مقاعد لفقهاء الشريعة الإسلامية من المذهبين الشيعي والسني مقاعد في المحكمة الاتحادية وإعطائهم صلاحية التصويت على القرارات.

كما دارت الخلافات حول آلية التصويت في المحكمة الاتحادية فيما إذا كان الإجماع مطلوباً لتمرير القرارات أو الأغلبية البسيطة.