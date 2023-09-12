البرلمان العراقي يصوت على استحداث محافظة حلبجة الخميس.. وثيقة

شفق نيوز/ من المقرر أن يصوت البرلمان العراقي، يوم الخميس المقبل، على استحداث "محافظة حلبجة" كمحافظة جديدة في البلاد، فضلا عن مناقشة قوانين أخرى.

واطلعت وكالة شفق نيوز، على نسخة من جدول أعمال جلسة البرلمان رقم 15 والمقررة الخميس المقبل، (14 ايلول 2023)، والذي تضمن "التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة"، و "التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق"، و"القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية خدمات النقل الجوي بين العراق وروسيا"، و"القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق معاهدة الشراكة الاستراتيجية بين العراق وفرنسا"، و"تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري"، و"تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام العراق الى النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور".

ياشر إلى أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أعلن في الثالث عشر من آذار 2023، موافقة المجلس على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة وتحويله الى مجلس النواب للتصويت عليه.

وبتصويت البرلمان العراقي، ستكون حلبجة المحافظة الـ 19 على مستوى العراق، والرابعة رسميا على مستوى إقليم كوردستان بعد اربيل والسليمانية ودهوك.

وتتمتع حلبجة بخصوصية لدى الكورد بسبب القصف الكيماوي الذي تعرضت له زمن النظام السابق.