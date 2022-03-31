البرلمان العراقي يصدر توضيحاً بشأن عدد حضور الأعضاء لجلسة انتخاب الرئيس: بلغ 202

شفق نيوز/ نفت مقرر مجلس النواب النائب بيداء خضر السلمان يوم الخميس الأنباء المتداولة التي نسبت لها زورا حول جلسة يوم السبت الماضي بأن حضور الجلسة لم يتجاوز 200 نائب.

وقالت السلمان في بيان اليوم ، "اننا ننفي نفياً قاطعاً هذه الأكاذيب التي نسبت لنا حول التلاعب بأعداد النواب الحاضرين في تلك الجلسة من قبل هيئة الرئاسة ومقرري مجلس النواب".

وأوضحت ان أعداد النواب الحضور في جلسة السبت الماضي وتم تدقيقها رسميا هي (٢٠٢) عضو.

واوضحت ، ان " الغاية من نشر هذه الأنباء الكاذبة في هذا الوقت هي لخلط الأوراق".

كما دعت السلمان وسائل الاعلام الى "توخي الدقة والمصداقية"، قائلة: سنلاحق قانونيا المواقع والجهات كافة التي تروج لهكذا أكاذيب وادعاءات دون وجه حق".

واخفق البرلمان العراقي للمرة الثالثة على التوالي في عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد للبلاد.

بعد فشل محاولة أولى في 7 شباط/فبراير الماضي، أعلن البرلمان العراقي السبت الماضي عدم تمكنه مجددا من انتخاب رئيس للجمهورية، لعدم اكتمال نصاب الثلثين (أكثر من 220 نائبا من 329) بسبب مقاطعة الإطار التنسيقي الذي يمثل أحزابا شيعية بارزة، مثل كتلة "دولة القانون" التي يرأسها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وتحالف "الفتح"، المظلة التي تنضوي تحتها فصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران.

ويوجد أربعون مرشحا لمنصب رئاسة الجمهورية، لكن المنافسة الفعلية تنحصر بين شخصيتين تمثلان أبرز حزبين كورديين: الرئيس الحالي منذ العام 2018 برهم صالح، مرشح حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، وريبر أحمد، مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني. ويفترض أن يحصل المرشح على أصوات ثلثي النواب ليفوز.

الى ذلك كشف مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز انه "من بين فقرات المبادرة الاطارية المزمع طرحها تسمية رئيس مجلس وزراء يحظى بمقبولية الجميع ، وتوزيع الحقائب الوزارية بحسب الاستحقاق الانتخابي فقط".

و أعلن الإطار التنسيقي الشيعي، اليوم الأربعاء، عن طرح مبادرة لمعالجة الانسداد الذي تشهده العملية السياسية، مشيرا إلى أن التحالف الثلاثي لم يقدم مبادرة تضمن العملية السياسية من الانهيار.