البرلمان العراقي يصدر توضيحاً بشأن رواتب أعضائه ويهدد بمقاضاة "الكاذبين"

شفق نيوز/ اصدر مجلس النواب العراقي، يوم الاحد، توضيحاً بشأن رواتب اعضائه، مهدداً بمقاضاة من يروج لمعلومات كاذبة وغير دقيقة.

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بعض وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الكترونية تناولت معلومات غير دقيقة بشأن رواتب اعضاء مجلس النواب"، موضحة أن "المجلس لايحدد راتب النائب حسب القانون وإنما يتم تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ٣٣٣ لسنة ٢٠١٥ بهذا الخصوص".

واشارت إلى أن "مجمل ميزانية مجلس النواب السنوية لا تتجاوز 0,004 اربعة بالألف من الموازنة العامة للدولة".

وأكدت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب، انها "جاهزة لتقديم اي معلومة تخص عمل المجلس بكل شفافية ووضوح"، مشددة على "عدم اعتماد ما ينشر في بعض المواقع كونه غير دقيق وعارٍ عن الصحة".

ودعت وسائل الاعلام كافة، إلى "توخي الدقة والموضوعية في نقل المعلومة"، مشيرة الى انها "تحتفظ بحقها القانوني بمقاضاة الاشخاص والجهات التي تتبنى وتروج لمعلومات كاذبة وغير دقيقة".



