البرلمان العراقي يشكل لجنة للوقوف على تفاصيل "الإعتداء" الإيراني على أربيل

شفق نيوز/ أعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي، يوم الثلاثاء، عن تشكيل لجنة برلمانية للوقوف على تفاصيل "الإعتداء" الإيراني على أربيل، مطالبة الحكومة الاتحادية والقائد العام للقوات المسلحة بالتدخل الفوري لإيقاف هذه التطاولات،، حسب وصفها.

وقالت رئاسة البرلمان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "محافظة أربيل تعرضت فجر اليوم إلى استهداف عسكري بصواريخ باليستية إيرانية لعدة أماكن متفرقة، ونستنكر هذه الجريمة التي أدت وللأسف إلى وقوع الضحايا واستشهاد عدد من المواطنين الأبرياء من بينهم الأطفال والنساء".

وطالبت رئاسة البرلمان، الحكومة الاتحادية والقائد العام للقوات المسلحة بـ"التدخل الفوري لإيقاف هذه التطاولات من الخارج وحماية السيادة الوطنية، ومنع تكرار هذه التجاوزات من دول الجوار".

ووجهت، بـ"تشكيل لجنة مشتركة من الأمن والدفاع والخارجية النيابية للوقوف على تفاصيل الإعتداء وما تسببه من ضرر وخسائر في أرواح المواطنين المدنيين".

وليل الاثنين على الثلاثاء شن الحرس الثوري الإيراني قصفاً عنيفاً بصواريخ باليستية استهدف بها مناطق مدنية في مدينة اربيل، مما أدى الى سقوط 10 مدنيين بين ضحية وجريح.

وقد اعلن الحرس الثوري مسؤوليته عن الضربات التي استهدفت اربيل، وقال في بيان، إنها جاءت "ردًا على جرائم النظام الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية والتي كانت آخرها مقتل عدد من قادة الحرس بنيران صهيونية تم استهداف مقر تجسسي رئيسي للموساد في إقليم كردستان العراق وتم تدميره بالصواريخ الباليستية".

وعدّ مجلس أمن إقليم كوردستان، فجر اليوم، القصف الصاروخي الذي شنّه الحرس الثوري الإيراني والذي استهدف به مناطق مدينة في مدينة اربيل "إنتهاكاً صارخاً لسيادة" الإقليم والعراق كافة.