البرلمان العراقي يشكل لجنة خبراء لاختيار أعضاء مجلس مفوضية حقوق الإنسان

شفق نيوز/ صوّت مجلس النواب العراقي، يوم الاثنين، على تشكيل لجنة لاختيار أعضاء مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن النواب صوتوا على تشكيل لجنة خبراء مختصة باختيار مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الانسان.

ويشرف على لجنة الخبراء نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، وتضم في عضويتها النواب، أرشد الصالحي، وانسجام الغراوي، وايمان عبد الرزاق محمد، وباسم الغرابي، وجوان عبد الله عمر، واسوان الكلداني، وحسين اليساري، ومحمد البلداوي، وعبد الرحيم الشمري، وعبد الكريم عبطان، وعدنان عاشور، ووحدة الجميلي، ولمياء داود كاظم ممثلة عن مجلس الوزراء، وحاتم جبار عودة ممثلاً عن مجلس القضاء الاعلى، وحسين رحمن الفاضلي ممثلاً عن منظمات المجتمع المدني.

وأشار مراسلنا إلى أن مجلس النواب قرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون شبكة الاعلام العراقية رقم 26 لسنة 2015.