البرلمان العراقي يشكل لجنة خاصة لمتابعة مستحقات إقليم كوردستان (وثيقة)

شفق نيوز/ قررت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، تشكيل لجنة خاصة لمتابعة المستحقات المالية لاقليم كوردستان للعامين 2024 و2025.

ووفقا لكتاب مذيل بتوقيع رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني بتاريخ 11 من شهر كانون الثاني الجاري، فقد تقرر تشكيل لجنة فرعية يرأسها "احمد مظهر الجبوري" النائب الأول لرئيس اللجنة المالية.

واللجنة بعضوية ستة نواب عن اللجنة وهم كل من: عدي عواد كاظم، نرمين معروف غفور، مصطفى خليل الكرعاوي، فيصل حسان سكر النايلي، جمال احمد محمد كوجر، وسمير مبارك ميرزا (مقرر اللجنة المالية).

ويأتي تشكيل هذه اللجنة بالتزامن مع مطالبة حكومة اقليم كوردستان والوزراء وممثلو الاقليم في بغداد، يوم أمس السبت، الحكومة الاتحادية بضمان رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بالإقليم في العام الحالي كاملة دون نقصان.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الحكومة بيشوا هوراماني عقده في اربيل عقب انتهاء اجتماع غير اعتيادي لحكومة الاقليم مع ممثلي الاقليم في بغداد حول مسألة رواتب الموظفين.

وقال هوراماني خلال المؤتمر، إن المجتمعين طالبوا الحكومة الاتحادية بارسال حصة الاقليم من الموازنة المالية الاتحادية للعام الحالي، وليس مرتبات شهرية وحسب.

واضاف انه لغاية الان ارسلت اقل من 7 بالمئة من حصة الاقليم من المستحقات المالية للإقليم، لافتا الى أن الحكومة الاتحادية لم ترسل مرتبات كوردستان لشهر كانون الأول/ديسمبر في العام 2024 رغم قطعها الوعد في ذلك.

وقال المتحدث أيضا: نرغب بحل الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم هذا العام، مؤكدا ان بغداد لا تتعامل مع كوردستان ككيان اتحادي دستوري.

وذكر ان حكومة الاقليم سلّمت بغداد الاحصائيات كافة الخاصة بالإيرادات المالية واعداد الموظفين في الاقليم ، لافتا الى ان حقوق كوردستان محفوظة ضمن تعديل مشروع قانون الموازنة للعام الحالي.