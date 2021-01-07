البرلمان العراقي يشرع بالقراءة الاولى للموازنة الاسبوع المقبل

شفق نيوز/ من المقرر ان يباشر مجلس النواب العراقي جلساته التشريعية للعام الحالي اعتبارا من بداية الاسبوع المقبل.

وسيقتصر جدول اعمال الجلسة التي ستنعقد السبت المقبل على القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة لجمهورية العراق للسنة المالية 2021.

وكانت رئاسة البرلمان قد أعلنت الثلاثاء (29 كانون الاول الماضي) وصول مسودة مشروع قانون الموازنة إلى البرلمان تمهيداً لمناقشتها وإقرارها.

ووفق المسودة التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز فإن الموازنة يبلغ حجمها 164 تريليون دينار بعجز مالي يصل إلى 71 تريليونا.

واستندت الموازنة إلى سعر تقديري عند 42 دولارا لبرميل النفط وبمعدل تصدير 3.250 مليون برميل يوميا بما فيه 250 ألف برميل من حقول إقليم كوردستان.