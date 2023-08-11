البرلمان العراقي يسأل وزيري الداخلية والمالية ويناقش مشاريع 3 قوانين

شفق نيوز/ قرر البرلمان العراقي توجيه سؤالين إلى وزيري الداخلية والمالية، وقراءة ومناقشة مشاريع 3 قوانين خلال جلسته الاعتيادية المقرر عقدها يوم غد السبت.

وبحسب جدول أعمال الجلسة رقم 8 المقرر عقدها يوم غد السبت، فسيتم التصويت على مشروع قانون ايجار الاراضي الزراعية، وتوجيه سؤال شفوي الى وزيري الداخلية والمالية، وتقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول بين العراق وقبرص، ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية إعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة و الخاصة من سمة الدخول بين العراق وروسيا، ومناقشة مشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960.