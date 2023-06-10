البرلمان العراقي يستأنف جلسته المستمرة منذ ثلاثة ايام لإكمال التصويت على الموازنة

شفق نيوز/ استأنف مجلس النواب العراقي مساء اليوم السبت، جلسة التصويت على الموازنة المستمرة منذ ثلاثة ايام.

واستأنفت الجلسة بحضور 241 نائبا وبرئاسة محمد الحلبوسي، بعد ساعات من الاجتماعات المتواصلة للوصول إلى حل للنقاط الخلافية في قانون الموازنة.

ورفع مجلس النواب أمس الجمعة جلسته الخاصة بمناقشة قانون الموازنة الى مساء السبت، بعد تمرير عدد من المواد.

وقال مراسلنا في مبنى البرلمان، إن الأعضاء أتموا التصويت وصولا إلى المادة 25 من قانون الموازنة، مع ارجاء المواد الخلافية بإقليم كوردستان وهي 14 و 15 و 16 و 17 لوقت لاحق من السبت، بالاضافة الى استكمال بقية المواد.