سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

البرلمان العراقي يستأنف جلساته الأسبوع المقبل ولا موعد لانتخاب الرئيس

Category: سیاسة

Date: 2022-10-03T13:01:20+0000
البرلمان العراقي يستأنف جلساته الأسبوع المقبل ولا موعد لانتخاب الرئيس

شفق نيوز/ أعلن مقرر مجلس النواب غريب عسكر، يوم الاثنين، استئناف جلسات المجلس الأسبوع المقبل، مؤكداً عدم تحديد موعد لانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وقال عسكر لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب سيستأنف جلساته الاعتيادية في الأسبوع المقبل، وان الجلسات التي ستعقد ستكون اعتيادية لمناقشة وقراءة القوانين والتصويت عليها وليس لانتخاب رئيس الجمهورية".

وأضاف، ان "اللجان النيابية باشرت بعملها لاستضافة الوزراء والمسؤولين ومتابعة عمل الوزارات ودوائر الدولة".

وكان مجلس النواب استأنف أعماله الاربعاء الماضي بعد توقفه لعدة اشهر بسبب اعتصام انصار التيار الصدري في مبناه احتجاجاً على ترشيح الاطار التنسيقي محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء.

related

البرلمان العراقي يرفض مشروع قانون اللاجئين ويعيده إلى الحكومة

Date: 2020-12-05 12:22:19
البرلمان العراقي يرفض مشروع قانون اللاجئين ويعيده إلى الحكومة

اجتماع برلماني مغلق لإعداد تقرير بشأن فاجعة ابن الخطيب

Date: 2021-04-26 09:41:40
اجتماع برلماني مغلق لإعداد تقرير بشأن فاجعة ابن الخطيب

نائب يرجح استئناف جلسات البرلمان الثلاثاء المقبل

Date: 2021-06-12 13:34:58
نائب يرجح استئناف جلسات البرلمان الثلاثاء المقبل

قوى الإطار تضع لجنة رقابية خاصة على طاولة قانون الأمن الغذائي

Date: 2022-06-08 09:54:21
قوى الإطار تضع لجنة رقابية خاصة على طاولة قانون الأمن الغذائي

البرلمان يعيد اتفاقية "خرقت" السيادة الوطنية للدولة العراقية

Date: 2019-09-17 15:14:02
البرلمان يعيد اتفاقية "خرقت" السيادة الوطنية للدولة العراقية

ناجيات ايزيديات في البرلمان العراقي للمطالبة بتشريع قانونهن

Date: 2020-09-21 13:33:22
ناجيات ايزيديات في البرلمان العراقي للمطالبة بتشريع قانونهن

مشعان الجبوري: برهم صالح سيعمل على تعطيل انعقاد جلسة انتخاب الرئيس.. وهذا الدليل

Date: 2022-02-02 21:37:34
مشعان الجبوري: برهم صالح سيعمل على تعطيل انعقاد جلسة انتخاب الرئيس.. وهذا الدليل

البرلمان العراقي يحدد موعد استجواب رئيس هيئة الاتصالات..وثيقة

Date: 2021-01-19 14:02:22
البرلمان العراقي يحدد موعد استجواب رئيس هيئة الاتصالات..وثيقة