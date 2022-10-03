البرلمان العراقي يستأنف جلساته الأسبوع المقبل ولا موعد لانتخاب الرئيس

شفق نيوز/ أعلن مقرر مجلس النواب غريب عسكر، يوم الاثنين، استئناف جلسات المجلس الأسبوع المقبل، مؤكداً عدم تحديد موعد لانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وقال عسكر لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب سيستأنف جلساته الاعتيادية في الأسبوع المقبل، وان الجلسات التي ستعقد ستكون اعتيادية لمناقشة وقراءة القوانين والتصويت عليها وليس لانتخاب رئيس الجمهورية".

وأضاف، ان "اللجان النيابية باشرت بعملها لاستضافة الوزراء والمسؤولين ومتابعة عمل الوزارات ودوائر الدولة".

وكان مجلس النواب استأنف أعماله الاربعاء الماضي بعد توقفه لعدة اشهر بسبب اعتصام انصار التيار الصدري في مبناه احتجاجاً على ترشيح الاطار التنسيقي محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء.