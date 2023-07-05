البرلمان العراقي يستأنف جلساته الأسبوع المقبل

شفق نيوز/ من المقرر أن يستأنف مجلس النواب العراقي، في الثالث عشر من تموز الجاري جلساته الاعتيادية بعد انتهاء عطلته التشريعية.

وقال النائب عن دولة القانون فراس المسلماوي لوكالة شفق نيوز، ان العطلة التشريعية لمجلس النواب بدأت بعد اقرار قانون الموازنة العامة للدولة العراقية، وتنتهي في الـ 13 من شهر تموز الجاري.

وأضاف: أنه من المتوقع أن يستأنف مجلس النواب جلساته في نهاية الأسبوع المقبل، ولا يوجد أي إشكال قانوني أو مخالفة للنظام الداخلي بشأن انعقاد الفصل التشريعي الجديد بعد مرور أيام من انتهاء العطلة التشريعية.

وصوت مجلس النواب فجر الاثنين الثاني عشر من حزيران الجاري، على قانون الموازنة الاتحادية العامة "ذات الثلاث سنوات 2023,2024,2025" للدولة العراقية، وذلك بعد مناقشات داخل قبة البرلمان استمرت لخمسة أيام.

وتبلغ قيمة موازنة العام الحالي، 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار (48.3 مليار دولار).