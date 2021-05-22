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البرلمان العراقي يستأنف جلساته السبت المقبل

Category: سیاسة

Date: 2021-05-22T18:38:44+0000
البرلمان العراقي يستأنف جلساته السبت المقبل

شفق نيوز/ يستأنف مجلس النواب العراقي، يوم السبت المقبل، جلساته، بحسب ما اعلنت عنه الدائرة الاعلامية للمجلس.

وبحسب بيان صادر عن الدائرة ورد لوكالة شفق نيوز، فأن جدول اعمال المجلس يتضمن، "مناقشة الاعتداءات الصهيونية المتكررة على الشعب الفلسطيني، اضافة الى التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية".

كما يتضمن الجدول "التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى راس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت".

ووفقا لبيان الدائرة، فأن البرلمان "سيصوت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم (4) لسنة 2018، وتقرير ومناقشة القراءة الثانية ) مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، والقراءة الأولى لمشروع قانون الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية".

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