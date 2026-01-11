البرلمان العراقي يستكمل مناقشة ملف الضرائب ويقرر استضافة وزيرين بشأن المياه

شفق نيوز- بغداد

أعلن البرلمان العراقي، يوم الأحد، استكمال مناقشة ملف الإيرادات غير النفطية بحضور رئيس هيئة المنافذ الحدودية ومدير عام الهيئة العامة للضرائب ومدير عام الهيئة العامة للكمارك.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن رئيس المجلس هيبت الحلبوسي، قرر أن يتم استضافة وزيري الخارجية والموارد المائية بشأن الاتفاقية المائية مع تركيا خلال الأسبوع المقبل.

وصوت البرلمان، خلال جلسته الاعتيادية التي عقدها اليوم، على إضافة فقرة على جدول أعماله تضمنت "تأدية اليمين الدستوري لأعضاء المجلس الجدد".