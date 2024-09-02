البرلمان العراقي يستكمل غداً تمرير القانون المثير للجدل

شفق نيوز/ يعتزم مجلس النواب العراقي، عقد جلسة اعتيادية غداً الثلاثاء، بجدول أعمل يتضمن القراءة الثاني لقانون الأحوال الشخصية، المثير للجدل.

وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، جدول أعمال الجلسة المقرر عقدها غداً، الذي تضمن استكمال القراءة الثانية لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى المضي بالقراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة الاختفاء القسري.

هذا وخلا جدول أعمال جلسة الغد، من طرح مشروع قانون العفو العام للقراءة الثانية، واقتصر على مناقشة وقراءة عدد من القوانين الروتينية، من بينها قانون "حماية الملكية الفكرية" الذي يوضع في جدول أعمال كل جلسة من دون قراءته أو مناقشته.