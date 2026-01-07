البرلمان العراقي يستكمل خطواته الانتقالية لحين الوصول إلى مرحلة تشكيل الحكومة

شفق نيوز- بغداد

يركز مجلس النواب العراقي، على استكمال خطواته الانتقالية لاستغلال الوقت حتى مرحلة تشكيل الحكومة المقبلة، من خلال تسمية لجانه النيابية ورئاساتها، وتوزيع المناصب الإدارية للمجلس وإعداد جدول أعماله الشهرية، بانتظار حسم تسمية رئيس الجمهورية والتوجّه إلى المرحلة الأخيرة المتمثلة بتكليف رئيس للحكومة واختيار أعضائها لمنحها الثقة.

وأفاد مصدر نيابي في البرلمان، بتشكيل لجنة مشتركة تضم أعضاء مجلس النواب ورؤساء الكتل السياسية، تتولى مهمة توزيع الأعضاء على اللجان النيابية.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "هذه اللجان ستكون مؤقتة، على أن تُجرى تعديلات عليها لاحقاً بعد تشكيل الحكومة الجديدة".

يأتي ذلك بالتزامن مع حراك برلماني مكثّف عقب انطلاق أعمال الدورة الانتخابية السادسة، حيث أفاد النائب عن كتلة صادقون النيابية محمد البلداوي، بأن اجتماع رئاسة مجلس النواب مع رؤساء الكتل السياسية، إلى جانب الجلسة الثانية للمجلس، أسفر عن الاتفاق على منح مهلة عشرة أيام لرؤساء الكتل لتسمية وتوزيع أعضائهم على اللجان النيابية.

وأوضح البلداوي لوكالة شفق نيوز، أن عدد اللجان النيابية يبلغ حالياً 25 لجنة، مع وجود توجه لشطر بعض اللجان ليرتفع العدد إلى 27 لجنة، لافتاً إلى أن الحسم النهائي سيتم بعد توزيع النواب واعتماد اللجان رسمياً داخل البرلمان.

وأضاف أن ملف تسمية رؤساء اللجان الدائمة يحتاج إلى وقت، ويرتبط بتشكيل الحكومة الجديدة ومراعاة الاستحقاق النيابي، على أن تُدار اللجان مؤقتاً من قبل أكبر الأعضاء سناً.

وفي السياق ذاته، شدّد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان، في بيان لمكتبه على هامش اجتماع له برئيس المجلس ونائبه الثاني، على أهمية الإسراع في تقديم أسماء المرشحين للجان المؤقتة، مع ضرورة مراعاة معايير الخبرة والكفاءة والاختصاص وتحقيق النصاب القانوني خلال الاجتماعات وإعطاء الأولوية لمشاريع ومقترحات القوانين التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع اتفق أيضاً على تشكيل لجنة برئاسة النائب الأول وعضوية عدد من رؤساء الكتل السياسية، تتولى دراسة أسماء المرشحين وحسم توزيعهم على اللجان، فضلاً عن إعداد جدول أعمال شهري لجلسات مجلس النواب، بما يسهم في تطوير الأداء التشريعي وتعزيز الدور الرقابي للمؤسسة التشريعية خلال الدورة الحالية.

وكان رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي قد افتتح، صباح الاثنين الموافق 5 كانون الثاني/يناير، أعمال الجلسة الثانية ضمن الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الأولى في الدورة الانتخابية السادسة، بعد أن عقد المجلس جلسته الأولى في 29 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، والتي شهدت انتخاب الحلبوسي رئيساً للبرلمان، وعدنان فيحان نائباً أول، و فرهاد الأتروشي نائباً ثانياً.

وعلى صعيد آخر، كشف مصدر نيابي عن شغل النائبين إيفان فائق وكولسل محمد منصبي مقرري مجلس النواب خلال جلسة اليوم، دون صدور قرار رسمي حتى الآن من رئاسة البرلمان.

وفي هذا الإطار، أعلن النائب أرشد الصالحي استحصال موافقة رئاسة المجلس على تسمية النائب كولسل محمد عبد الرحمن مقرراً لمجلس النواب، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في إطار ضمان الاستحقاقات الدستورية للمكوّن التركماني.

بالتوازي مع ذلك، أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قراراتها بتسمية عدد من المرشحين البدلاء الفائزين بعضوية مجلس النواب للدورة السادسة في محافظات بغداد وصلاح الدين وديالى ونينوى وكربلاء وبابل، بعد تدقيق النتائج والمداولات القانونية والفنية، في خطوة تهدف إلى استكمال التمثيل النيابي وفق السياقات الدستورية.

وفي ملف رئاسة الجمهورية، أعلن رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي ارتفاع عدد المرشحين للمنصب إلى أكثر من 80 مرشحاً، مع غلق باب الترشيح بنهاية الدوام الرسمي ليوم الاثنين، مشيراً إلى تنوّع المرشحين من مختلف المكونات الدينية والقومية.

أما على مستوى تشكيل الحكومة، فتواصل قوى الإطار التنسيقي اجتماعاتها لبحث آلية اختيار رئيس مجلس الوزراء الجديد، حيث أكد قياديون في الإطار عدم وجود انسداد سياسي، مشيرين إلى تقدم في الحوارات بانتظار إنجاز انتخاب رئيس الجمهورية، ليتم بعدها الإعلان عن مرشح الإطار لتشكيل الحكومة وفق التوقيتات الدستورية.