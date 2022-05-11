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البرلمان العراقي يستكمل تشكيل لجانه الدائمة: ستعقد اجتماعاتها بدءاً من الاسبوع المقبل

Category: سیاسة

Date: 2022-05-11T14:29:06+0000
البرلمان العراقي يستكمل تشكيل لجانه الدائمة: ستعقد اجتماعاتها بدءاً من الاسبوع المقبل

شفق نيوز/ أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي، اليوم الاربعاء، استكمال تسمية وتشكيل كافة اللجان النيابية الدائمة بالتصويت على عضوية النواب المرشحين لعضويتها.

ذكر ذلك مكتبه الاعلامي، في بيان ورد الى لوكالة شفق نيوز.

وأوضح البيان، أن الزاملي دعا بعد ترؤسه عددٍ من الاجتماعات مع رؤساء الكتل النيابية، اعضاء تلك اللجان الى عقد اجتماعاتهم بدءًا من الاسبوع المقبل، وممارسة مهامهم التشريعية والرقابية، بعد ان اتم المجلس النصاب القانوني للجان، والعمل الفاعل على  تقديم التشريعات التي ينتظرها المواطنون من ممثليهم.

وأكد النائب الأول، ان التصويت جاء بعد جملة مناقشات واجتماعات مع مختلف رؤساء واعضاء الكتل النيابية، لتقديم اسماء المرشحين لعضوية اللجان، وان الاختيار جاء وفق معايير الخبرة والاختصاص والمهنية والرغبة .

 

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