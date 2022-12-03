البرلمان العراقي يستكمل الكابينة الوزارية لحكومة السوداني بمنح الثقة لوزيرين

شفق نيوز/ صوّت مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، على منح الثقة لوزير للاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بنكين عبد الله ريكاني، ولوزير البيئة نزار محمد سعيد آميدي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المجلس عقد جلسته برئاسة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان بعد اكتمال النصاب القانوني بحضور 208 أعضاء.

وذكر بيان صادر عن الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، بأنه تم التصويت بالأغلبية المطلقة على منح الثقة للوزيرين، وبهذا فإن الكابينة الوزارية للحكومة الاتحادية الحالية التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد اكتملت.

يذكر أن مجلس النواب كان قد صوت في نهاية شهر تشرين الأول الماضي، على الكابينة الوزارية للسوداني باستثناء وزارتي البيئة والإعمار والإسكان وذلك جراء الخلافات التي جرت على المنصبين من قبل الحزبين الكورديين (الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني).

وحددت الاتفاقات السياسية التي سبقت تشكيل الحكومة حصة المكون الكوردي بأربع وزارات إضافة إلى منصب رئيس الجمهورية، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب.