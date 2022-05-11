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البرلمان العراقي يستكمل التصويت على لجانه الدائمة ويرفع جلسته

Category: سیاسة

Date: 2022-05-11T12:55:04+0000
البرلمان العراقي يستكمل التصويت على لجانه الدائمة ويرفع جلسته

شفق نيوز/ صوّت مجلس النواب اليوم الأربعاء على اعضاء اللجان النيابية الدائمة.

واللجان المصوت عليها كالاتي:

- اللجنة المالية

- اللجنة القانونية

- لجنة الامن والدفاع

- لجنة الخدمات والاعمار

- لجنة العلاقات الخارجية

- لجنة النزاهة

- لجنة النفط والغاز

- لجنة الكهرباء والطاقة

- لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة

- لجنة الاستثمار

- لجنة التخطيط الاستيراتيجي

- لجنة الصحة والبيئة

- لجنة الاقاليم والمحافظات

- لجنة النقل والاتصالات

- لجنة التربية

- لجنة التعليم العالي

- لجنة الزراعة

- لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني

- لجنة حقوق الانسان

- لجنة الثقافة والسياحة والاثار

- لجنة الشباب والرياضة

- لجنة الشهداء والضحايا والسجناء

- لجنة الهجرة والمهجرين

- لجنة الاوقاف والعشائر

- لجنة المرأة والاسرة والطفولة.

هذا وقرر مجلس النواب رفع جلسته حتى إشعار آخر.

وعقد المجلس في وقت سابق من اليوم جلسته السابعة للدورة الانتخابية الخامسة السنـة التشريعية الاولى الفصـل التشريعي الأول برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس.

وانهى المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون حظر التطبيع واقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني.

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