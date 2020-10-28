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البرلمان العراقي يستكمل التصويت على الدوائر الانتخابية

Category: سیاسة

Date: 2020-10-28T23:24:39+0000
البرلمان العراقي يستكمل التصويت على الدوائر الانتخابية

شفق نيوز/ استكمل مجلس النواب (البرلمان) العراقي بعد منتصف ليل الأربعاء - الخميس التصويت على الدوائر الانتخابية بعد تمرير الفقرة الخاصة بمحافظة كركوك المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

جاء ذلك في جلسة برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس وحضور 168 نائباً.

وكان البرلمان قد صوت مؤخراً على الدوائر الانتخابية في بقية المحافظات، وأرجأ التصويت على الفقرة الخاصة بكركوك جراء خلافات بين القوى السياسية الكوردية والتركمانية والعربية.

ووفق القانون الجديد للانتخابات فإن توزيع الدوائر الانتخابات يكون كالتالي: 17 في بغداد، و8 في نينوى، و6 في البصرة، و5 في ذي قار والسليمانية، و4 في كل من بابل والانبار واربيل وديالى، و3 في كل من كركوك والنجف وصلاح الدين ودهوك والديوانية وكربلاء وواسط وميسان، ومقعدان في المثنى.

وكانت المادة الخاصة بالدوائر الانتخابية أبرز الفقرات الخلافية بين الكتل السياسية، واستغرق الأمر أشهراً للتوافق بشأنها.

ويعول على قانون الانتخابات الجديد لتنظيم الانتخابات البرلمانية المبكرة في السادس من حزيران/يونيو المقبل.

والوثيقة المنشورة أدناه توضح تفاصيل الدوائر الانتخابية في كركوك:


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