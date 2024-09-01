البرلمان العراقي يستعد للتصويت على قانون الطاقة المتجددة

شفق نيوز/ أكد نائب رئيس اللجنة الكهرباء والطاقة النيابية حسن الأسدي، يوم الأحد، أن مجلس النواب سيقوم بالتصويت على قانون الطاقة المتجددة خلال جلساته في الأيام المقبلة.

وقال الأسدي لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب سيصوت على قانون الطاقة المتجددة خلال الأيام المقبلة"، مبيناً أن "القانون يعتبر من القوانين المهمة في العراق وسيخدم العراق من خلال الاستفادة من الطاقة الشمسية والطاقات الأخرى المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية".

ولفت إلى أن "قانون الطاقة المتجددة سيخدم العراق من كافة النواحي ويعالج الكثير من المشاكل من ضمنها استيراد الغاز والطاقة من دول الجوار والمشاكل الفنية التي نواجهها في عملية الاستيراد".

وبيّن الأسدي، أن "قانون الطاقة المتجددة سيفتح باب للعراق في الأسواق العالمية من خلال اعتماده على الطاقة المتجددة والاستفادة منها وخصوصا الطاقة الشمسية وغيرها من الطاقات الأخرى".

وتعاني شبكة الكهرباء الوطنية العراقية من عجز في تلبية احتياجات المواطنين والمؤسسات، على الرغم من امتلاك البلاد لموارد طبيعية غنية تشمل احتياطات كبيرة من النفط والغاز.

وبحسب المتحدث باسمها، تسعى وزارة الكهرباء إلى معالجة الأزمة عبر مشاريع للطاقة المتجددة، بما في ذلك محطات لتوليد الكهرباء من تدوير النفايات في أبو غريب والنهروان، كما تُجرى دراسات لإنشاء مشاريع طاقة رياح في محافظة واسط، وتوقيع عقود لتطوير مشاريع طاقة شمسية مع شركات دولية مثل "مصدر" الإماراتية و"أكوا باور" السعودية.

ويواجه قطاع الطاقة تحديات تتعلق بالفساد والإدارة غير الفعالة، مما يعوق تحقيق الأهداف الطموحة للطاقة النظيفة، حيث تشير التقارير إلى أن مبادرة البنك المركزي لدعم الطاقة المتجددة لم تنجح بسبب إجراءات معقدة وضعف الترويج الإعلامي.

ويتطلب التحول إلى الطاقة النظيفة، بحسب خبراء، وقتاً طويلاً واستثمارات كبيرة.

وحلّ العراق في المرتبة السابعة من بين 10 دول عربية من حيث القدرة الاستيعابية لتوليد الكهرباء الطاقة المتجددة بنهاية 2023، وفقًا للتقرير الإحصائي السنوي الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا).