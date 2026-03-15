البرلمان العراقي يستضيف وزيري نفط بغداد وأربيل لبحث "أزمة جيهان"

قرر مجلس النواب العراقي، مساء الاحد، استضافة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط، ووزير الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، إلى جانب عدد من المسؤولين في قطاع النفط، لبحث آلية تصدير النفط عبر أنبوب جيهان التركي.

وذكرت رئاسة مجلس النواب في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الجلسة ستُعقد يوم الثلاثاء عند الساعة التاسعة مساءً، وستشمل أيضاً استضافة وكيل وزير النفط لشؤون الاستخراج، ووكيل وزير النفط لشؤون التوزيع، ومدير عام شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

وأضاف البيان أن الاستضافة ستخصص لمناقشة آلية تصدير النفط عبر الأنبوب الناقل إلى موانئ جيهان التركية.

وفي وقت سابق، ردّت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان على اتهامات وزارة النفط العراقية بشأن تعطّل تصدير النفط عبر ميناء جيهان، مؤكدة أن توقف التصدير يعود لأسباب فنية وأمنية واقتصادية.وأشارت إلى أن استهداف منشآت الطاقة في الإقليم وتوقف الإنتاج أسهما في تعطل الصادرات، كما دعت بغداد إلى حوار عاجل لمعالجة الخلافات واستئناف التصدير.

وأعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، أن وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان رفضت طلب استئناف تصدير النفط عبر خط الإقليم إلى ميناء جيهان لتعويض توقف الصادرات من الحقول الجنوبية.

وأوضحت أن بغداد اقترحت تصدير نحو 300 ألف برميل يومياً عبر الأنبوب، إضافة إلى نفط حقول الإقليم، إلا أن الطلب قوبل بالرفض مع طرح شروط أخرى، داعية لاستئناف التصدير سريعاً لتقليل الخسائر المالية الناتجة عن توقف الصادرات.