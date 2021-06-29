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البرلمان العراقي يستضيف وزيريّ النفط والزراعة

Category: سیاسة

Date: 2021-06-29T14:29:25+0000
البرلمان العراقي يستضيف وزيريّ النفط والزراعة

شفق نيوز/ صوّت مجلس النواب العراقي، يوم الثلاثاء، على استضافة وزيرين لتوجيه عدداً من الأسئلة لهما، فيما أقرّ عدداً من مشاريع القوانين وأجل التصويت على أخرى.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن المجلس عقد اليوم جلسته الثانية من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة، برئاسة محمد الحلبوسي، وصّوت النواب على استضافة وزير النفط إحسان عبد الجبار في جلسة اليوم، ووزير الزراعة محمد كريم الخفاجي في جلسته المقبلة لتوجيه بعض الأسئلة.

وأشار إلى أن المجلس يصوت على مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل الجوي بين العراق والسعودية، كما أنهى القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (٢٥) لسنة 1960، والقراءة الاولى لمقترح قانون نقابة ذوي المهن الصحية، والقراءة الاولى لمشروع قانون الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافيـة.

وأضاف مراسلنا أن مجلس النواب أجل التصويت على مقترح قانون حماية الموظف الحقوقي، ومقترح قانون الاندية الرياضية ويعقد اجتماعاً يوم غد لمناقشته.

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