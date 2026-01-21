البرلمان العراقي يستضيف وزيري الدفاع والداخلية الأسبوع المقبل بشأن الحدود مع سوريا

شفق نيوز - بغداد

أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عدنان فيحان الدليمي، يوم الأربعاء، استضافة البرلمان وزيري الدفاع والداخلية وقادة الأجهزة الأمنية الأسبوع المقبل لمتابعة جاهزية الحدود مع سوريا، داعيا في الوقت ذاته القوى السياسية إلى توحيد الصفوف لإحباط محاولات زعزعة أمن العراق ووحدته.

وقال فيحان في بيان اليوم، إن مجلس النواب سيعقد مطلع الأسبوع المقبل جلسة مغلقة يستضيف خلالها وزيري الدفاع والداخلية، إلى جانب قادة الأجهزة العسكرية والأمنية، للوقوف بشكل مباشر على مستوى الجاهزية الأمنية، وطبيعة التحديات المحتملة، والاستعدادات المتخذة على الحدود العراقية – السورية، في ظل المعلومات المتعلقة بهروب أعداد من العناصر الإرهابية من السجون القريبة من الحدود.

وأكد، دعم السلطة التشريعية الكامل للإجراءات والخطط الأمنية كافة التي تتخذها الحكومة والمؤسسات المختصة، بما يسهم في تحصين الجبهة الداخلية، وحماية سيادة العراق، ومنع أي اختراق أمني يهدد أمن المواطنين أو استقرار البلاد.

ودعا فيحان القوى الوطنية والسياسية كافة إلى توحيد مواقفها وتغليب المصلحة العليا، والتكاتف لإفشال أي محاولات تستهدف زعزعة أمن العراق ووحدته.