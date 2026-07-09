البرلمان العراقي يستجوب رئيس هيئة الاستثمار "غيابيا"

شفق نيوز- بغداد

أكد النائب عن كتلة الإعمار والتنمية منصور البعيجي، يوم الخميس، أن استجواب رئيس هيئة الاستثمار حيدر مكية، يجري غيابيا داخل قبة البرلمان.

وقال البعيجي لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب بدأ قبل قليل بعملية الاستجواب غيابيا، إذ أن الأخير لم يحترم ولم يبلغ المجلس بالاعتذار عن الحضور".

وأضاف أن "هناك الكثير من الاسئلة طرحت في جلسة الاستجواب ولكن لا يوجد جواب لعدم حضور المستجوب إلى جلسة اليوم"، مبينا أنه "بعد عملية الاستجواب سيكون هناك طرح قناعة وعدم قناعة بالإجابة، وبعدها سيصوت مجلس النواب ويتخذ القرار المناسب بحق رئيس هيئة الاستثمار".