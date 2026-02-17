البرلمان العراقي يزيح الستار عن لجانه الدائمة: تتكون من 22 فقط

شفق نيوز- بغداد

كشفت رئاسة مجلس النواب العراقي، يوم الثلاثاء، عن اللجان النيابية الدائمة داخل قبة البرلمان خلال الفصل التشريعي الحالي.

ووفقاً لبيان صادر عن الرئاسة ورد لوكالة شفق نيوز، فإن اللجان هي على النحو الآتي:

1. اللجنة القانونية.

2. اللجنة المالية.

3. لجنة الأمن والدفاع.

4. لجنة النزاهة.

5. لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية.

6. لجنة العلاقات الخارجية.

7. لجنة الخدمات والإعمار.

8. لجنة الكهرباء والطاقة.

9. لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة.

10. لجنة الاستثمار والتنمية.

11. لجنة الصحة ومكافحة المؤثرات العقلية.

12. لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم والتخطيط والبرنامج الحكومي والأوقاف.

13. لجنة النقل والاتصالات والحوكمة.

14. لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار.

15. لجنة التربية.

16. لجنة التعليم العالي.

17. لجنة الزراعة والموارد المائية والبيئة.

18. لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني والخدمة العامة الاتحادية والشباب والرياضة.

19. لجنة الهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية والعشائر.

20. لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين.

21. لجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة والطفولة.

22. لجنة المنافذ الحدودية وحماية المنتج الوطني.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر مجلس النواب أمراً نيابياً بتشكيل لجنة نيابية مؤقتة تضم 19 نائباً لتولي تعديل النظام الداخلي للمجلس رقم (1) لسنة 2022، بما يتعلق باللجان النيابية الدائمة.

يذكر أن النائب عن تحالف العزم، مثنى ثائر العزاوي قد كشف لوكالة شفق نيوز، اليوم الثلاثاء، عن تقديم طلب إلى رئاسة مجلس النواب لاستحداث لجنة جديدة تُعنى بالحوكمة الإلكترونية والتحول الرقمي، مؤكداً أهمية وجود جهة برلمانية مختصة تعمل على توحيد الرؤية التشريعية والرقابية في هذا المجال الحيوي.