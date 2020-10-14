البرلمان العراقي يرفع جلسته وسط شجار بين نواب شيعة وكورد
Category: سیاسة
Date: 2020-10-14T12:02:05+0000
شفق نيوز/ قرر مجلس النواب العراقي، رفع جلسته المؤمل عقدها اليوم الاربعاء، الى موعد غير محدد.
وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب رفع جلسته وسيتم التبليغ بموعد انعقاد الجلسة المُقبلة لاحقاً".
من جانبه اوضح مصدر نيابي لوكالة شفق نيوز، أن "الجلسة المقبلة ستعقد بعد توصل القوى السياسية الى اتفاق نهائي بشأن الدوائر الانتخابية".
وفي السياق اشار المصدر الى "حدوث شجار داخل قاعة مجلس النواب بين نواب من القوى السياسية الشيعية والقوى الكردية بسبب تصريحات هوشيار زيباري الاخيرة".