البرلمان العراقي يرفع جلسته بعد مناقشة أولى لتعديل قانون الموازنة الثلاثية

شفق نيوز/ رفع البرلمان العراقي برئاسة محمود المشهداني، جلسته التي عقدها، اليوم الثلاثاء، بعد مناقشة أولى لتعديل قانون الموازنة الثلاثية وقانونين اخرى.

وعقد مجلس النواب العراقي جلسته الاعتيادية ال 17، للسنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الثاني برئاسة رئيس المجلس الجديد محمود المشهداني، وحضور 168 نائباً.

وبحسب الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، فقد صوت المجلس على تمديد فصله التشريعي لمدة شهر واحد.

وأنهى المجلس المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (۲۰۲۳ - 2024 - 2025) رقم (13) لسنة ۲۰۲۳

كما أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974.

وأنهى ايضا، القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب وضحايا مركز النقاء وضحايا حادثة الحمدانية.

وخلال الجلسة، أدى (هلو مصطفى كاكا رضا) اليمين الدستوري وزيرًا للبيئة.