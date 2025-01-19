البرلمان العراقي يرفع جلسته بعد كسر النصاب القانوني

شفق نيوز/ أفاد مصدر نيابي، يوم الأحد، برفع جلسة البرلمان نتيجة لكسر النصاب القانوني، بعد رفع تعديل قانون الموازنة من جدول أعمالها.

وقال مصدر نيابي لوكالة شفق نيوز، إن "رئاسة مجلس النواب، رفعت من جدول أعمال جلسة اليوم، فقرة التصويت على تعديل قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي".

وأضاف أن "الرئاسة، قررت أيضاً رفع الجلسة ليوم الثلاثاء المقبل، بعد كسر النصاب القانوني لها، من قبل النواب المعترضين على قانون الموازنة".

وكان مصدر نيابي، أفاد لوكالة شفق نيوز، إن "النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، غادر قاعة انعقاد الجلسة، وعقد اجتماعات تشاورية مع النواب المنسحبين احتجاجاً على قانون الموازنة والقوانين الأخرى".

وأضاف أن "المندلاوي عقد جلسة تشاورية مع النواب في كافيتريا المجلس، في محاولة بالعدول على قرارهم والعودة إلى قاعة المجلس لاستكمال التصويت على قانون الموازنة والقوانين الأخرى الموجودة على جدول أعمال الجلسة".

وكان مراسل وكالة شفق نيوز، كشف في وقت سابق من اليوم، أن، الجلسة المنعقدة تصويت على قانون جهاز المخابرات والموازنة الاتحادية، شهدت كسر النصاب القانوني لها، عبر خروج النواب من قاعة الجلسة.

وأضاف أن، خروج النواب، جاء بعد التصويت على فقرات قانون جهاز المخابرات، والوصول للتصويت على قانون الموازنة.