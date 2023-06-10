البرلمان العراقي يرفع جلسته الى ظهيرة الاحد بعد تمرير عدد من مواد الموازنة

شفق نيوز/ رفع البرلمان العراقي جلسته الى الساعة الواحدة من ظهر اليوم الاحد بعد تمرير عدد من مواد الموازنة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن البرلمان رفع الجلسة بعد ان صوت الى المادة 41 من أصل مواد القانون التي تزيد عن 60، مع وجود بعض المواد الخلافية التي تحتاج لمناقشات اخرى.

وقال عضو لجنة المالية النيابية عدي عواد لوكالة شفق نيوز، إن البرلمان قد يحذف المادة 42 من قانون الموازنة المتعلقة والمتعلقة بفرض الضرائب على مبيعات بنزين وفرض رسوم على كل عراقي يسافر الى الخارج، بسبب الاعتراضات المتعددة حولها.

وشهدت الجلسة تمرير المادة 14 الخلافية، والخاصة بإقليم كوردستان، بعد اعتراض من كتلة الديمقراطي لإضافة فقرة قال إنها لا تعامل اقليم كوردستان ككيان موحد.

وقال النائب عن كتلة الديمقراطي شيروان الدوبرداني لوكالة شفق نيوز، إن كتلته ستطعن بالفقرة ب من المادة الثامنة المضافة حديثاً لدى المحكمة الاتحادية كونها تنتهك الدستور العراقي.

وتنص الفقرة 8 على أنه اذا لم يتم صرف رواتب الموظفين في اقليم يتم تحويل هذه المستحقات من الحكومة الاتحادية إلى المحافظات بشكل مباشر.