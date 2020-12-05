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البرلمان العراقي يرفض مشروع قانون اللاجئين ويعيده إلى الحكومة

Category: سیاسة

Date: 2020-12-05T12:22:19+0000
البرلمان العراقي يرفض مشروع قانون اللاجئين ويعيده إلى الحكومة

شفق نيوز/ صوت البرلمان العراقي، يوم السبت، بالرفض على مشروع قانون اللاجئين وقرر اعادته إلى الحكومة.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مجلس النواب صوت بالرفض من حيث المبدأ على مشروع قانون اللاجئين واعادته الى الحكومة.

واشارت الى أن مجلس النواب صوت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام ٢٠٠٥ المعدل لاتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام ١٩٨٨.

كما صوت مجلس النواب، بحسب الدائرة الاعلامية، على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية في شأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث بالزيت لعام ١٩٩٢.

وعقد مجلس النواب العراقي في اليوم السبت، جلسته الاعتيادية التي حملت الرقم 24 ضمن الدورة النيابية الرابعة السنـة التشريعية الثالثة الفصل التشريعي الاول برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وحضور 183 نائباً.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الحلبوسي ارسل على عدد من النواب الذين كانوا متواجدين في كافتيريا المجلس وابلغهم ضرورة الحضور والدخول إلى قاعة الجلسة من اجل إكمال النصاب القانوني لانعقاد جلسة اليوم بعد تأخر انعقادها لساعتين.

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