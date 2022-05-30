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البرلمان العراقي يرسل قانون "تجريم التطبيع مع اسرائيل" إلى رئاسة الجمهورية.. وثيقة

Category: سیاسة

Date: 2022-05-30T11:54:37+0000
البرلمان العراقي يرسل قانون "تجريم التطبيع مع اسرائيل" إلى رئاسة الجمهورية.. وثيقة

شفق نيوز/ ارسل البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، قانون "تجريم التطبيع مع اسرائيل" الذي شرع مؤخراً إلى رئاسة الجمهورية لغرض المصادقة عليه.

وجاء في وثيقة موقعة من الامين العام لمجلس النواب وكالة سيروان عبد الله اسماعيل، ومرسلة الى ديوان رئاسة الجمهورية، تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، أنه استنادا الى المادة 73 من الدستور نرسل اليكم (قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني)، والذي تم التوصيت عليه بتاريخ 26 ايار 2022، في الجلسة رقم 9 من الفصل التشريعي الاول/ السنة التشريعية الاولى/ الدورة الانتخابية الخامسة.

وصوّت أعضاء مجلس النواب العراقي، لصالح مقترح قانون لـ"تجريم التطبيع" مع إسرائيل، وهو مقترح قانون طرحته كتلة الصدر وحلفاؤها.

وينص القانون الجديد على عقوبات، بينها السجن المؤبد أو المؤقت، ويهدف وفق مادته الأولى إلى "منع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أية علاقات من شكل آخر مع الكيان الصهيوني المحتل".

وتنص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي، على أنه يُعاقب بالإعدام كل من روج لـ"مبادئ الصهيونية، بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها، أو ساعدها ماديا أو أدبيا، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها".

ولا يقيم العراق أي علاقات مع إسرائيل، وترفض الحكومة وأغلبية القوى السياسية التطبيع معها.

ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 6 دول هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب والسودان علاقات معلنة مع إسرائيل.

ويقول الرافضون لتطبيع العلاقات مع إسرائيل إنها ما تزال تحتل أراضي عربية في فلسطين وسوريا ولبنان منذ 1967 وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

 

للإطلاع على بنود القانون يرجى الضغط هنا

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