البرلمان العراقي يرد على شكوى اسرائيل لدى مجلس الأمن

شفق نيوز/ ردّ النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي، يوم الخميس، على شكوى اسرائيل ضد العراق لدى مجلس الأمن الدولي.

وقال المندلاوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "الشكوى التي تقدم بها الكيان الصهيوني مجلس الأمن ضد العراق، والضغوط التي لحقتها دبلوماسيًا وإعلاميًا على بغداد، وصولًا إلى الحديث عن ضربة عسكرية اسرائيلية ، وتزامن ذلك مع الجهود الدبلوماسية للبرلمان والحكومة العراقية في المحافل الإقليمية والدولية لإيقاف العدوان الصهيوني على الشعبين الفلسطيني واللبناني ما هي إلا مساعي لاستمرار القتل والدمار في المنطقة".

وحمل المندلاوي واشنطن مسؤولية ما اسماه "اي حماقة صهيونية بتوسيع العـدوان في المنطقة بعد استخدامها حق "الفيتو" ضد قرار مجلس الأمن القاضي بالإيقاف الفوري للحرب، مؤكدا ان موقف العراق لن يتغير ابدًا في الوقوف إلى جانب غــزة ولبنان.

وكان القائد العام للقوات المسلّحة محمد شياع السوداني، وجه اول امس الثلاثاء، الأجهزة الامنية كافة بمنع وملاحقة أي نشاط عسكري خارج إطار سيطرة الدولة، وذلك بعد التهديدات الاسرائيلية باستهداف العراق.

وحمّل وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر يوم الاثنين، 18 تشرين الثاني الجاري، الحكومة العراقية مسؤولية "كل ما يحدث على أراضيها"، مشددا على أن تل أبيب لها الحق في الدفاع عن النفس.