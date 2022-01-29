البرلمان العراقي يدقق أسماء المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية

شفق نيوز/ عقد حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي اليوم السبت اجتماعاً مع الجهات المعنية لمناقشة وتدقيق الأسماء المرشحة لمنصب رئيس جمهورية العراق.

وقال مصدر برلماني لوكالة شفق نيوز، إن الاجتماع حضره، كل: من وزير التعليم العالي، ووكيل وزارة الداخلية، ومسؤول الأدلة الجنائية، ورئيس هيئة النزاهة، كون هذه الجهات هي صاحبة العلاقة في تدقيق ملفات الأسماء المرشحة.

وأعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي يوم الخميس تحديد السابع من شهر شباط المقبل موعداً لعقد الجلسة الخاصة لإنتخاب رئيس الجمهورية الجديد.

وقدّم أكثر من 40 شخصا اسماءهم إلى مجلس النواب العراقي كمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية.

ووفق العرف السياسي المتبع طيلة الدورات السابقة، فإن الاتحاد الوطني الكوردستاني شغل منصب رئيس الجمهورية منذ الإطاحة بنظام صدام حسين 2003.

لكن بلغة الأرقام، فإن حصول الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 31 مقعداً نيابياً في الانتخابات التشريعية الأخيرة، مقابل 17 مقعداً فقط للاتحاد الوطني الكوردستاني، قد يعكس المعادلة هذه المرة.

ويتنافس عن الاتحاد الوطني رئيس الجمهورية المنتهية ولايته برهم أحمد صالح على المنصب ذاته مع مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري.

ويقول الحزب الديمقراطي إن الاتحاد رشح صالح للمنصب دون موافقة بقية القوى السياسية الكوردستانية، وهو ما دفعه لطرح مرشح من جانبه لشغل المنصب.