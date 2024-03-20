البرلمان العراقي يدعو نواب دهوك للتوجه فوراً إلى المناطق المنكوبة

شفق نيوز/ دعت رئاسة البرلمان العراقي، يوم الأربعاء، النواب عن محافظة دهوك، إلى التوجه نحو محافظتهم للإطلاع على الأضرار التي تسببت بها السيول والفيضانات في المحافظة الناجمة عن موجة الأمطار الأخيرة.

وقالت الرئاسة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب يُعزي عوائل ضحايا الفيضانات في محافظة دهوك ويدعوا بالشفاء العاجل للجرحى".

ودعت رئاسة المجلس، "النواب عن محافظة دهوك بالتوجه فوراً إلى المناطق المنكوبة جراء الفيضانات ضمن الحدود الإدارية للمحافظة لغرض الوقوف على حجم الأضرار التي لحقت بالمواطنين وممتلكاتهم وتقدير احتياجاتهم ومن ثم تقديم تقرير وافي ومفصل إلى رئاسة مجلس النواب في أقرب وقت ممكن".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، دعا نواب في البرلمان العراقي، الحكومة الاتحادية إلى تعويض المتضررين من السيول الجارفة جراء الأمطار في محافظة دهوك، من ميزانية الطوارئ، فضلا عن عقد جلسة برلمانية طارئة بشأنها.

وتسببت السيول والفيضانات والأمطار الغزيرة بتدمير العديد من المنازل في محافظة دهوك، فيما أنقذت مديرية الدفاع المدني العشرات من المواطنين الذين حاصرتهم تلك السيول.

وطالب أصحاب المنازل التي دمرتها السيول والفيضانات حكومة الإقليم، بتعويضهم وبناء منازل جديدة لهم"، حيث تضرر أكثر من 100 منزل، ودمر نحو 10 منها بالكامل، كما وتم إخلاء العشرات من المنازل الأخرى القريبة من نهر هشكرو ومناطق أخرى.