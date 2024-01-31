البرلمان العراقي يدعو لمواجهة العقوبات الامريكية وبيع النفط بغير الدولار (وثيقة)

شفق نيوز/ دعت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، يوم الأربعاء، إلى بيع النفط العراقي بغير الدولار الأمريكي لمواجهة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على البنوك العراقية.

وقالت اللجنة المالية النيابية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "لم تزل وزارة الخزانة الاميركية تتحجج بذريعة غسل الأموال لفرض عقوباتها ضد البنوك العراقيـة، الأمر الذي يتطلب موقفا وطنيا يضع حدا لهذه القرارات التعسفية"، مبينة أن "فرض العقوبات على المصارف العراقيـة من شأنه أن يقوض ويعرقل الخطوات التي اتخذها البنك المركزي لتكييف استقرار سعر صرف الدولار وتقليل فجوة البيع بين السعر الرسمي والموازي".

وأعلنت اللجنة، "رفضها لهذه الممارسات، لما لها من تداعيات وعواقب على قوت مواطنينا، مجددة، "دعوتها للحكومة والبنك المركزي العراقي باتخاذ إجراءات سريعة، للتخلص من هيمنة الدولار، وذلك عبر تنويع احتياطنا النقدي من العملات الأجنبية".

واقترحت اللجنة إلزام وزارة النفط ببيع النفط العراقي بالعملات الأجنبية الأخرى".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت في وقت سابق عقوبات على عدد من الأشخاص العراقيين المرتبطين بفصائل مسلحة، اضافة الى عقوبات على شركة فلاي بغداد للطيران.

كما فرضت عقوبات على بنك الهدى وصاحبه حمد الموسوي.