البرلمان العراقي يدعو رؤساء الكتل إلى اجتماع يوم الاثنين

شفق نيوز/ دعا مجلس النواب العراقي، يوم السبت، رؤساء الكتل السياسية الى اجتماع يوم الاثنين المقبل، لكنه لم يحدد طبيعته.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئاسة مجلس النواب تدعو رؤساء الكتل السياسية إلى اجتماعٍ في يوم الاثنين الموافق 18 تموز في الساعة 11 صباحاً".

وكان الاطار التنسيقي الذي يضم جميع القوى الشيعية عدا التيار الصدري، قد دعا أمس الجمعة، مجلس النواب العراقي للانعقاد خلال هذا الأسبوع وانتخاب رئيس للجمهورية تمهيدا لتشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة.

وكشفت مصادر من داخل الإطار التنسيقي، اليوم السبت، عن بعض تفاصيل اجتماعهم أمس في منزل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، والتي أشرت انقساما بين القوى السياسية الشيعية المنضوية داخل الإطار إزاء ترشيح زعيم ائتلاف القانون نوري المالكي لنفسه لمنصب رئيس الحكومة العراقية المقبلة.