البرلمان العراقي يدعو الكاظمي لإبعاد مستشاريه عن ملف لقاح كورونا

شفق نيوز/ دعا البرلمان العراقي، يوم الخميس، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لإبعاد "هيئة المستشارين" عن عمل الوزارات وإيقاف تدخلها في الامور الفنية، مشدداً على أن الجهة المسؤولة عن موضوع استيراد لقاح كورونا هي وزارة الصحة فقط.

وقال رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية قتيبة ابراهيم الجبوري في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن بعض وسائل الاعلام تناقلت كتاباً صادراً من مكتب رئيس الوزراء موجهاً إلى وزارة الصحة حول تحديد المقصر بشأن التواصل مع شركة فايزر بخصوص لقاح كورونا".

وأضاف أن لجنته "تؤكد بأنها على اطلاع وتواصل مع وزارة الصحة في كافة مراحل مواجهة جائحة كورونا، سيما فيما يخص موضوع اللقاحات"، موضحاً أن الوزارة "تعد من اولى الوزارات في العالم التي اتخذت الاجراءات المتعلقة بالتعاقد مع مرفق كوفكس، وحجزت اللقاح لثمانية ملايين مواطن عراقي".

وذكر الجبوري، أن اللجنة "تابعت جهود وزارة الصحة المتعلقة بالتواصل مع شركة فايزر بشكل يومي، إذ حددت الوزارة عبر لجانها الاستشارية الشروط الواجب اعتمادها في التعاقد، كما ان اقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لتوصيات وزارة الصحة هي خير دليل على سرعة اجراءات الوزارة".

وبين الجبوري، أن "الجهة القطاعية المسؤولة عن هذه المواضيع هي وزارة الصحة كونها الجهة صاحبة الاختصاص"، داعياً رئيس مجلس الوزراء إلى "ابعاد هيئة المستشارين الموقرة عن عمل الوزارات وإيقاف تدخلها في الامور الفنية، سيما وأن الرأي العام بدأ يفسر هذه التدخلات تفسيرات اخرى".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة في وقت سابق اليوم الخميس عن مباشرتها وعن طريق وزارة الخارجية بمخاطبة الدول المنتجة للقاح فيروس كورونا بهدف الحصول عليه والبدء بحملات التطعيم في اسرع وقت بالبلاد.