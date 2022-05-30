سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

البرلمان العراقي يدرج قانون الدعم الطارئ على جدول اعمال جلسة الثلاثاء

Category: سیاسة

Date: 2022-05-30T18:20:22+0000
البرلمان العراقي يدرج قانون الدعم الطارئ على جدول اعمال جلسة الثلاثاء

شفق نيوز/ ادرج مجلس النواب العراقي، مناقشة قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي على جدول اعمال لجلسة يوم غد.

ووفقا لجدول الأعمال الذي تضمن فقرة واحدة؛ أنه سيتم تقرير اللجنة المالية ومناقشة  أعضاء البرلمان لقانون الدعم الطارئ.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا في 28 أيار الجاري، مجلس النواب العراقي الى الاسراع بالتصويت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، مشدداً على إبعاد التصويت عن "المزايدات الحزبية والطائفية والقومية".

وأنهى مجلس النواب يوم الخميس الموافق 19 من شهر أيار الجاري القراءة الاولى لمقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

وكانت اللجنة قد قدمت يوم الأربعاء 18 من الشهر ذاته هذا المقترح رئاسة مجلس النواب العراقي بديلا للمشروع الذي تقدمت به حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي.

واثار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي جدلاً بين النواب والكتل السياسية والمهتمين بالشأن السياسي ما بين مؤيد ومعارض، قبل أن تقوم المحكمة الاتحادية العليا بنقض القانون وإبطاله لكون الحكومة الحالية حكومة لتصريف الأعمال اليومية وليس من صلاحياتها تشريع القوانين أو اقتراحها او ارسالها الى مجلس النواب.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا (اعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الاحد، 15 أيار 2022، إلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية بناء على دعوى اقامها النائب باسم خشان، فيما بينت أن حكومة الكاظمي هي تصريف أعمال ولا يحق لها ارسال مشاريع القوانين وعقد القروض أو التعيين في المناصب العليا للدولة والاعفاء منها أو إعادة هيكلة الوزارات والدوائر.

related

البرلمان العراقي: تأجيل التصويت على قانون دعم الأمن الغذائي الى السبت

Date: 2022-05-12 04:46:55
البرلمان العراقي: تأجيل التصويت على قانون دعم الأمن الغذائي الى السبت

المالية النيابية: موازنة عام 2022 قد تكون أول مهمة للبرلمان المقبل

Date: 2021-08-23 11:48:03
المالية النيابية: موازنة عام 2022 قد تكون أول مهمة للبرلمان المقبل

تمسك محافظ صلاح الدين بمنصبه يعود بثماره على تحالف الفتح "برلمانيا"

Date: 2022-02-04 15:09:56
تمسك محافظ صلاح الدين بمنصبه يعود بثماره على تحالف الفتح "برلمانيا"

الوفد الكوردي يغادر مبنى البرلمان والكتل الشيعية تتراجع عن الاتفاق

Date: 2021-03-20 14:41:49
الوفد الكوردي يغادر مبنى البرلمان والكتل الشيعية تتراجع عن الاتفاق

البرلمان يتحرك بشأن ضباط المخابرات المنقولين للمنافذ الحدودية

Date: 2021-03-13 16:09:30
البرلمان يتحرك بشأن ضباط المخابرات المنقولين للمنافذ الحدودية

نائب: حكومة الكاظمي أخفقت في تنفيذ وعودها بالكشف عن مصير مغيبي الأنبار

Date: 2020-12-03 09:50:46
نائب: حكومة الكاظمي أخفقت في تنفيذ وعودها بالكشف عن مصير مغيبي الأنبار

مصدر يكشف عن أسماء من يخلف النائب الاسدي في البرلمان

Date: 2021-04-22 11:57:56
مصدر يكشف عن أسماء من يخلف النائب الاسدي في البرلمان

محمد الحلبوسي: اللجنة المالية قررت إلغاء جميع الاستقطاعات من رواتب الموظفين

Date: 2021-02-06 16:47:49
محمد الحلبوسي: اللجنة المالية قررت إلغاء جميع الاستقطاعات من رواتب الموظفين