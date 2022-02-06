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البرلمان العراقي يدرج اختيار رئيس الجمهورية بجلسة غد الاثنين

Category: سیاسة

Date: 2022-02-06T16:37:12+0000
البرلمان العراقي يدرج اختيار رئيس الجمهورية بجلسة غد الاثنين

شفق نيوز / أدرج مجلس النواب العراقي، يوم الأحد، جدول أعمال جلسته المقررة غداً، فقرة اختيار رئيس لجمهورية البلاد.

ونشرت الدائرة الإعلامية للمجلس، جدول أعمال جلسة الاثنين، وحصلت وكالة شفق نيوز، على نسخة منه، الذي شهد تحديد موعد الجلسة في الساعة 12 ظهراً.

وتضمن جدول أعمال الجلسة أيضاً، فقرة تأدية اليمين الدستورية لعدد من النواب الجدد.

ويأتي ذلك في وقت أصدرت المحكمة الاتحادية العليا العراق، أمراً ولائياً بإيقاف ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية.

واعتبر خبراء قانونيون، أن جلسة البرلمان العراقي المخصصة لانتخاب الرئيس، الجديد باتت "معلقة" نتيجة لقرار المحكمة الاتحادية الأخير الخاص بترشيح هوشيار زيباري.

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