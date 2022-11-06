البرلمان العراقي يخفق في قراءة مشروع قانون التجنيد الإلزامي

شفق نيوز/ أخفق مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، في عرض مشروع قانون خدمة العلم (التجنيد الإلزامي) للقراءة الأولى.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المجلس أجل القراءة الاولى لمشروع قانون خدمة العلم (التجنيد الالزامي) الى الجلسة المُقبلة".

في السياق قالت النائب زهرة البجاري، إن "جهود النواب نجحت بسحب‏ مشروع قانون الخدمة الإلزامية من جدول الاعمال وسيرسل للحكومة ولن يقدم مستقبلا".

كما انهى المجلس بحسب البيان، القراءة الاولى لمشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي، والقراءة الاولى لمشروع قانون حماية الطفل.