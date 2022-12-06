البرلمان العراقي يخفق في عقد جلسته والكشف عن السبب

شفق نيوز/ أخفق مجلس النواب العراقي في عقد جلسته اليوم الثلاثاء بسبب الخلافات القائمة بين الكتل السياسية بشأن التصويت على الدرجات الخاصة.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس في بيان مقتضب، إن تقرر تأجيل عقد الجلسة إلى إشعار آخر، من دون الخوض بمزيد من التفاصيل.

بدوره عزا مصدر برلماني لوكالة شفق نيوز، سبب فشل البرلمان في عقد الجلسة إلى عدم اتفاق الكتل السياسية داخل الإطار التنسيقي على اختيار إحسان العوادي لمنصب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف، أن "الخلاف الآخر بين تحالف السيادة وكتلة العزم على تسمية كامل الدليمي لمنصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية".

وكان مصدر نيابي كشف، اليوم الثلاثاء، عن عزم مجلس النواب التصويت على تثبيت الدرجات الخاصة في الرئاسات الثلاث.

وأضاف المصدر أن "الدرجات تتضمن تثبيت كل من صفوان بشير الأمين العام لمجلس النواب ونوابه، واحسان العوادي مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية كامل الدليمي، ومدير مكتب رئيس البرلمان، ومدير مكتب النائب الاول والثاني لمجلس النواب، وهو ما يعني أن التصويت سيشمل الدرجات الخاصة في الرئاسات الثلاث".

وكان مصدر مطلع صرح، اليوم الثلاثاء، بتعيين النائب السابق عن القوى السنية كامل الدليمي رئيساً لديوان رئاسة الجمهورية العراقية، بدلا من رئيس الديوان السابق نصير العاني.

وكان رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد قد أنهى تكليف العاني إضافة إلى عدد من المستشارين والمديرين العامين بالرئاسة فور تسنمه منصبه رئيسا للعراق.

ويعقد مجلس النواب جلسة اعتيادية هذا اليوم للتصويت، فيما تضمن جدول اعماله التصويت على عدد من الدرجات الخاصة والتي أصبحت محل خلاف سياسي.