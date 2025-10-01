البرلمان العراقي يخاطب الداخلية لرفع تجميد "الأحوال المدنية" للكورد الفيليين (وثيقة)

شفق نيوز- بغداد

خطاب مجلس النواب العراقية، يوم الأربعاء، وزير الداخلية الاتحادي لمعالجة قضية تجميد قيود نفوس الأحوال المدنية للكورد الفيليين.

وجاء في بيان لمكتب نائب رئيس مجلس النواب، شاخوان عبدالله، وورد لوكالة شفق نيوز: "بهدف تحقيق العدالة وإسترجاع الحقوق لأصحابها الشرعيين ورفع الضرر والمظلومية، خاطب عبدالله وزير الداخلية الإتحادية بخصوص المواطنين من الكورد الفيليين المجمدة قيود نفوسهم في دائرة الأحوال المدنية في قضاء خانقين ومندلي ودوائر أخرى، وتم ترحيلهم في زمن النظام البائد ومن المفترض بموجب القانون إعادة الجنسية إليهم".

وأضاف أن "عبدالله طالب من وزارة الداخلية بمتابعة الملف ورفع التجميد عن قيود نفوسهم، وإزالة المظلومية عن الكورد الفيليين الذين عانوا كثيراً ولسنوات طويلة وقدموا تضحيات كبيرة بسبب إنتمائهم القومي والوطني".