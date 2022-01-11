البرلمان العراقي يحيل المشهداني على لجنة السلوك النيابي

شفق نيوز/ قررت رئاسة مجلس النواب العراقي، يوم الثلاثاء، احالة رئيس المجلس "الاكبر سناً" محمود المشهداني على لجنة السلوك النيابي.

وقالت رئاسة مجلس النواب في بيان مقتضب، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه تقرر إحالة النائب محمود المشهداني على لجنة السلوك النيابي لمخالفته الدستور والنظام الداخلي للمجلس.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، اكد النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي شاخوان عبدالله، أن جلسة انتخاب هيئة رئاسة البرلمان العراقي "قانونية ودستورية"، وأشار إلى استبدال "محمود المشهداني" لعدم حياديته وفق تسجيل صوتي داخل البرلمان يؤكد أنه مرشح لرئاسة البرلمان وهذا لا يؤهله لادارة الجلسة لتتم اناطة إدارة الجلسة للاحتياطي الثاني الأكبر خالد الدراجي.

ويرفض الإطار التنسيقي الذي يضم قوى شيعية بارزة مخرجات جلسة البرلمان الاخيرة وانتخاب هيئة الرئاسة ويعدها اجراءات باطلة دستوريا، واكد الاطار انه سيلجأ للطعن بالجلسة وما اسماه فرض الارادات والتفرد.

وشهدت جلسة البرلمان الأولى، من دورته الخامسة، انتخاب محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان لولاية ثانية، والقيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، والنائب عن الديمقراطي الكوردستاني شاخوان عبد الله نائبين له، وذلك بعد جلسة ادارها خالد الدراجي بديلا عن المشهداني الذي تعرض لوعكة صحية ونقل على اثرها للمستشفى.