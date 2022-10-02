البرلمان العراقي يحقق في قرار رفع سعر غاز السيارات

شفق نيوز/ قررت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، يوم الأحد، تشكيل لجنة فرعية لمتابعة قرارات وزارة النفط ورفع سعر الغاز المجهز للسيارات.

وقال عضو اللجنة صباح صبحي، لوكالة شفق نيوز، ان "هناك تخبطاً بقرارات وزارة النفط وآخرها رفع سعر الغاز المجهز للسيارات الى 300 دينار للتر الواحد بعد أن كان 200 دينار للتر الواحد".

وبين ان "لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعة النيابية ستعقد اجتماعا خلال الأيام المقبلة تناقش التخبط بالقرارات الصادرة من وزارة النفط".

وأضاف أن "قرار رفع سعر الغاز المجهز للسيارات يؤثر على المواطنين وغير مبرر"، مشيراً إلى أن "وزارة النفط تبرر اسباب الارتفاع نتيجة ارتفاع الأسعار عالميا".

وتابع صبحي، ان "العراق بلد نفطي ويمتلك الغاز، وان لجنة النفط النيابية وفق النظام الداخلي ستشكل لجنة فرعية لمتابعة القرارات التي صدرت من وزارة النفط"، مبينا ان "جميع القرارات العشوائية التي صدرت من وزارة النفط نتيجة غياب الدور الرقابي وعدم وجود رد وردع للقرارات".