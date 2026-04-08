البرلمان العراقي يحسم تشكيل 7 لجان نيابية

صوّت مجلس النواب العراقي، يوم الأربعاء، على تشكيل عدد من اللجان النيابية، لاستكمال البنية التنظيمية للعمل التشريعي والرقابي داخل البرلمان.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عمليات التصويت شملت لجان المالية، والنزاهة، والأمن والدفاع، والنفط والغاز والثروات الطبيعية، وحقوق الإنسان، فضلاً عن لجنة الهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية، ولجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام".

وكان مجلس النواب عقد، اليوم، جلسته رقم (16) للدورة الانتخابية السادسة من السنة التشريعية الأولى / الفصل التشريعي الأول، برئاسة رئيس البرلمان محمود المشهداني.