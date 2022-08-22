البرلمان العراقي يحذر من "فساد وهدر للمال العام" بعقود تركية ويدعو للاستفادة من "أوراق القوة"

شفق نيوز/ حذرت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، يوم الاثنين، من احتمالية حصول "فساد وهدر للمال العام" في حال استمرار تنفيذ العقود الكبرى مع شركات تركية، مشددة على ضرورة الاستفادة من "أوراق القوة" للضغط على انقرة في ملفين.

واستغرب عضو اللجنة، النائب أحمد الربيعي، في حديث لوكالة شفق نيوز، "من استمرار الحكومة العراقية في عقودها الكبرى مع شركات تركية، في حين يمكن استخدام الجانب الاقتصادي كورقة ضغط على تركيا لسحب قواتها من الأراضي العراقية وإطلاق كميات أكبر من المياه".

وأضاف الربيعي، أن "تحجيم كمية المياه وتقليلها والاستمرار ببناء السدود من الجانب التركي، أثّر على العراق وخاصة على المحافظات الجنوبية، حيث شح المياه تسبب بصعود اللسان الملحي في مختلف مناطق محافظة البصرة، ولم يقتصر الضرر على الاستخدامات البشرية فحسب، وإنما شمل السمكية والحيوانية والزراعية".

وأشار إلى أن "هذه التعاقدات مثل تطوير أو تأهيل مطاري الموصل والأنبار، تأتي في وقت لم تجف بعد دماء العراقيين التي سالت في أحد مصايف محافظة دهوك، لذلك ينبغي على الحكومة العراقية استثمار أوراق القوة بالضغط على الجانب التركي، وعدم التفريط بمصالح العراقيين، والسيادة العراقية".

وتابع الربيعي، أن "هذه التعاقدات كانت استثناء من تنفيذ تعليمات العقود الحكومية، بناء على قرارات مجلس الوزراء، وهذا الأمر مخالف لمهام حكومة تصريف الأعمال اليومية، كون تلك العقود مهمة، كما أن هذه الاستثناءات تقلل من فرص التنافس والذهاب باتجاه أقل للعطاءات، وقد تفتح أبوابا للفساد وهدر للمال العام".