البرلمان العراقي يحدد يوم 12 تموز موعداً لاستئناف جلساته

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر نيابي، يوم الثلاثاء، بأن البرلمان العراقي حدد موعداً (12 تموز الجاري) لاستئناف جلساته.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن رئاسة البرلمان العراقي حددت يوم السبت المقبل الموافق 12 تموز 2025 موعداً لاستئناف جلساته في الفصل التشريعي الأخير، حيث سيُدعى النواب لحضور الجلسات التي تهدف إلى إقرار عدد من القوانين المهمة.

وبين المصدر، أن هذا القرار يأتي بعد انتهاء العطلة التشريعية لأعضاء مجلس النواب، يوم غد الأربعاء 9 تموز.

وفي وقت سابق، كشفت لجنة العلاقات الخارجية النيابية عن تحرك نيابي جاد لعقد جلسة مكتملة النصاب بهدف التصويت على نقض اتفاقية خور عبد الله.