البرلمان العراقي يحدد يوم الاحد موعدا لانتخاب رئيس الجمهورية

شفق نيوز- بغداد

حدد مجلس النواب العراقي، مساء اليوم الجمعة، موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وبحسب جدول الأعمال الذي ورد لوكالة شفق نيوز، فإن رئاسة مجلس النواب حددت يوم الأحد المقبل، موعدا لعقد الجلسة الخامسة، والتي تتضمن تأدية اليمين الدستورية لبعض النائبات والنواب، وانتخاب رئيس الجمهورية.

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، قد قرر يوم الثلاثاء الماضي، تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لعدم اكتمال النصاب القانوني، مشيراً إلى أن عدد الحضور بلغ 85 نائباً فقط.

وقال الحلبوسي، إنه تسلّم أيضاً طلبات رسمية من الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني لتأجيل انعقاد الجلسة، بهدف إعطاء مزيد من الوقت للتفاهم والاتفاق بين الحزبين.

وأوضح أن قرار التأجيل جاء استناداً إلى عدم تحقق النصاب المطلوب لانعقاد الجلسة، إضافة إلى الطلبات المقدّمة من الحزبين الكورديين الرئيسيين.

وكان مصدر نيابي قد أفاد لوكالة شفق نيوز بأن عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بات مرهوناً بموافقة رئاسة مجلس النواب وتفاهم الكتل السياسية الكبرى ورأي مجلس القضاء الأعلى، مع اقتراب انتهاء المدة الدستورية، وسط ترجيحات بتأجيل الجلسة.

وأشار المصدر إلى وجود اتفاق بين الأحزاب الكوردية والإطار التنسيقي على التأجيل، مع إرسال استفسار إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بشأن إمكانية عقد الجلسة لاحقاً.

وينص الدستور على انتخاب الرئيس خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب، وباحتساب هذه المدة من الجلسة الأولى التي عُقدت في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2025، فإن السقف الزمني يقترب من ليل 28 كانون الثاني/ يناير 2026.